Bauer sucht Frau – Wie Junglandwirte die Liebe finden

Was für Klamotten zieht Mann oder Frau auf einer Party für Landwirte an? Ganz klar Karohemd. Egal ob weiß-rot oder weiß-blau: Die Partygäste auf der Young Farmers Party – eine Feier für junge Landwirte im Rahmen der EuroTier Messe in Hannover – tragen kariert. Junglandwirt Pius hat seit er 16 ist...