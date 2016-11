Viele Tote bei Zugunglück in Indien Nach dem Zugunglück in Indien steigt die Zahl der Toten weiter an. Bis zum Sonntagmorgen hatten Rettungskräfte fast 100 Leichen aus den Trümmern des Passagierzuges bergen können. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt. Die Behörden erwarteten, dass sich die Zahl der Todesopfer weiter erhöht. Der Expresszug war auf dem Weg von der nördlich gelegenen Stadt Patna ins zentralindische Indore, als die Räder am frühen Sonntagmorgen im Bundesstaat Uttar Pradesch aus den Schienen sprangen. Augenzeugen berichteten von einem heftigen Ruck. In Indien kommt es immer wieder zu schweren Zugunglücken. Das Schienennetz, dass die 29 Bundesstaaten und die benachbarten Länder verbindet, ist veraltet, die Sicherheitsvorkehrungen gelten als mangelhaft.