Zahl der Toten nach indischem Zugunfall steigt auf 90

Neu Delhi Nach einem schweren Zugunfall in Nordindien in der Nacht auf Sonntag ist die Zahl der Toten auf 90 gestiegen. Das bestätigte die Polizei im Bundesstaat Uttar Pradesh. Die Zahl der Toten könne aber noch weiter steigen. Mindestens 150 Menschen wurden darüber hinaus verletzt. Kurz nach 3 Uhr Ortszeit entgleiste ein Fernzug in Uttar Pradesh. Mindestens 14 Waggons sprangen von den Schienen. Zwei davon wurden bei dem Unfall völlig zerstört. Die Unfallursache ist noch unklar.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder