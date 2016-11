Schweres Zugunglück in Nordindien - mindestens 70 Tote

Neu Delhi Bei einem schweren Zugunglück in Indien sind mindestens 70 Menschen gestorben. Mehr als 150 Passagiere wurden verletzt. Das bestätigte die Regierung des betroffenen Bundesstaats Uttar Pradesh. Kurz nach 3 Uhr Ortszeit entgleiste ein Fernzug in Uttar Pradesh in der Nähe der Ortschaft Pukhrayan. Mindestens 14 Waggons sprangen von den Schienen. Zwei der Waggons wurden nach Polizeiangaben völlig zerstört. Die Zahl der Toten könnte noch steigen.