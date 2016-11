Polizei-Hubschrauber stürzt bei Favela ab - Vier Tote

Rio de Janeiro Nach Schießereien in der Favela "Cidade de Deus" ist ein Polizeihubschrauber in Rio de Janeiro abgestürzt. Dabei starben vier Militärpolizisten. Wie das Portal "Globo" berichtete, ist die Ursache noch unklar. Zuvor war es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Kriminellen gekommen. Seit Wochen flammen immer wieder Konflikte mit Drogenbanden auf. Der Bundesstaat Rio de Janeiro ist fast pleite, nach den Olympischen Spielen hat gerade in Favelas die Gewalt wieder zugenommen.

