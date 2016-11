Trump einigt sich mit Studenten auf Vergleich in Millionenhöhe Nach der Wahl ging alles ganz schnell: Der jahrelange Rechtsstreit um die "Trump University" zwischen Studenten und dem designierten US-Präsidenten Donald Trump ist nun beigelegt. Trump einigte sich außergerichtlich auf eine Vergleichszahlung in Höhe von umgerechnet mehr als 23 Millionen Euro. Mehr als 6000 Studenten hatten Trump in mehreren Sammelklagen vorgeworfen, mit falschen Versprechungen geködert worden zu sein. Die 2004 von Trump gegründete, gleichnamige Einrichtung hatte damit geworben, zahlende Studenten zu Geschäfts- und Immobilienfachleuten ausbilden zu wollen. Anwälte bezifferten den Schaden auf insgesamt 40 Millionen US-Dollar. Trumps Anwalt Daniel Petrocelli wertete den Vergleich am Freitag im kalifornischen San Diego als Erfolg für den designierten Präsidenten. DANIEL PETROCELLI, ANWALT VON DONALD TRUMP "Herrn Trump war dieser Fall sehr wichtig. Aber er hat sich entschieden, sein persönliches Interesse hintenan zu stellen, um sich auf die großen Fragen konzentrieren zu können, die sich unserem Land stellen. Er will seine Energie darauf verwenden, ab sofort für das amerikanische Volk zu kämpfen." Und auch die Vertretung der Studenten, Rachel Jensen, gab sich zufrieden mit dem Ergebnis. RACHEL JENSEN, ANWÄLTIN DER STUDENTEN "Eine Begleiterscheinung von Sammelklagen ist häufig, dass die Kläger nur einen Bruchteil dessen bekommen, was sie verloren haben. In diesem Fall konnten wir mehr als 50 Prozent der Verluste wieder reinholen, für jeden der Kläger. Das war nur möglich, weil die Anwälte kostenlos gearbeitet haben." Die Trump University war bereits vor Jahren wieder geschlossen worden. Die Einrichtung hatte den staatlichen Anforderungen an eine Universität nicht genügt und daher zwischenzeitlich ihre Bezeichnung ändern müssen.