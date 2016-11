Angeschossener Mann in Neu-Ulm erliegt seinen Verletzungen

Neu-Ulm Ein im bayerischen Neu-Ulm mehrmals angeschossener Mann ist an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei mit. Das 37-jährige Opfer war wenige Stunden zuvor mit mehreren Schüssen niedergestreckt und dann in einem Krankenhaus notoperiert worden. Die Fahndung nach dem Täter dauert an. Zeugen berichteten, dass der Täter mit einer Pistole oder einem Revolver bewaffnet gewesen sei. Er habe eine Sturmhaube getragen und sei in einem Auto geflohen. "Der Täter ist gefährlich", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

