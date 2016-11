Auf der Suche nach dem perfekten Bier Dieser "Stammtisch" in Belgien hat sich einiges vorgenommen. Dutzende Gläser mit Bier stehen vor den Teilnehmern auf dem Tisch. Und es werden ständig mehr. Eine Runde nach der anderen wird serviert. Der reine Trinkgenuß ist es dabei leider nicht, kein Schluck läuft die trockenen Kehlen hinunter, alles landet in einem grauen Eimer. Denn die Gruppe besteht aus Wissenschaftlern der Universität Leuven, die gemeinsam mit einem Forschungsinstitut eine "Geschmacks-Landkarte" von 250 Biersorten erstellen wollen. Dabei geht es um eine unbeeinträchtigte Nase, erklärt Kevin Verstrepen, Professor für Genetik an der Universität Leuven. O-TON KEVIN VERSTREPEN, PROFESSOR OF GENETICS AT THE UNIVERSITY OF LEUVEN/VIB CENTER FOR MICROBIOLOGY "Zwei mal die Woche treffen wir uns und probieren zwischen sechs und acht Biere. Es ist ein ziemlich technischer Vorgang, wir wollen nicht betrunken werden. Die Inhaltsstoffe herauszuschmecken und die Aromen zu vergleichen ist ein fast mathematischer Vorgang. Die Wissenschaftler haben vor allem eine Brauzutat im Fokus: Sie sind auf der Suche nach der perfekten Hefe. Und geben sich dabei nicht mit existierenden Kulturen zufrieden, die Bierbrauer weltweit verwenden. KEVIN VERSTREPEN, PROFESSOR OF GENETICS AT THE UNIVERSITY OF LEUVEN/VIB CENTER FOR MICROBIOLOGY "Wir nutzen Roboter, um unterschiedliche Sorten ganz traditionell miteinander zu kreuzen, wie es auch in der Landwirtschaft seit Jahrhunderten gemacht wird. Nur dass wir das in großem Stil machen. Das Ergebnis sind Millionen neue Kulturen. Und wir testen, welche die besten sind." 30.000 Hefen befinden sich bereits im Kühlschrank des Instituts. Bis die alle verbraut und probiert sind, dürfte noch ein Weilchen vergehen.