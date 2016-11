Ausschreitungen zwischen Polizei und Autonomen in Athen In Griechenlands Hauptstadt Athen kam es am Donnerstagabend zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Nach einem friedlichen Demonstrationszug warfen Vermummte Brandsätze, Steine und andere Geschosse auf die Polizisten. Die Polizei setzte gegen die Randalierer Tränengas und Blendgranaten ein. Die Menschen hatten sich versammelt, um an die blutige Niederschlagung von Studentenprotesten durch die griechische Militärdiktatur 1973 zu erinnern. Damals starben bei dem Einsatz eines Panzers mehrere Menschen. Am Donnerstag waren rund 7.000 Polizisten im Einsatz. Auch in anderen Städten Griechenlands kam es zu Auseinandersetzungen. Bereits beim Besuch von US-Präsident Barack Obama am Dienstag gab es in Athen schwere Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten.