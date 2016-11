30.000.000 Dollar Falschgeld Peruanischen und US-amerikanischen Ermittlern ist ein erheblicher Schlag gegen organisierte Geldfälscher gelungen. Bei Durchsuchungen und Festnahmen in Perus Hauptstadt Lima sind insgesamt 30 Millionen US-Dollar in Blüten beschlagnahmt worden, teilte der Direktor des Kriminalamts mit. Auch Innenminister Carlos Basombrio sparte nicht mit Superlativen. INTERIOR MINISTER CARLOS BASOMBRIO "Dies war die größte Operation gegen Geldfälscher in der Geschichte Perus. Gefälschte Dollar, falsche Euros, gefälschte peruanische Währung. Niemals gab es einen größeren oder wichtigeren Einsatz auf diesem Gebiet. Was Sie hier sehen, spricht für sich." Auch Agenten des US-Secret Service waren an der Aktion beteiligt. Die Behörde, die unter anderem für den Schutz des Präsidenten zuständig ist, wurde ursprünglich zu Bekämpfung von Geldfälschungen ins Leben gerufen. Peru ist der weltweit größte Produzent von falschen US-Banknoten.