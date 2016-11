Tanklastzug in Mosambik explodiert - dutzende Tote

Maputo Bei der Explosion eines Tanklastzuges in Mosambik sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Nach offiziellen Angaben sollen es mindestens 43 Tote sein, nach Berichten eines privaten Fernsehsenders über 70. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Regierung in einem kleinen Ort in der westlichen Provinz Tete. Menschen hätten versucht, Treibstoff aus dem Tanker zu zapfen. Dabei habe der Lastzug Feuer gefangen. 110 Menschen seien verletzt worden, darunter auch Kinder. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

