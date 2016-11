Sting ehrt Udo Lindenberg mit Bambi-Trophäe

Berlin Musiker unter sich: Der britische Rockstar Sting hat in Berlin seinem Kollegen Udo Lindenberg einen Bambi in der Kategorie Musik National überreicht und seine Laudatio auf Deutsch gehalten. "Rock'n'Roll hält uns frisch!", meinte Lindenberg - gewohnt mit Hut, dunkler Sonnenbrille und großer Coolness. "Ich bin schon 100 Jahre in der Branche. Es ist Exzess ohne Ende", so der Panikrocker. Kuriosität am Rande: Vor sechs Jahren nahm Lindenberg bereits einen Bambi für sein Lebenswerk entgegen. Jetzt ehrte die Jury Lindenbergs Chart-Erfolg mit seinem Album "Stärker als die Zeit".

