68. Bambi-Verleihung: Wer bekommt ein goldenes Reh?

Goldene Rehe und viele Promis: In Berlin werden am Donnerstagabend die Bambi-Trophäen verliehen. Zu der Gala am Potsdamer Platz werden Musikstars wie Robbie Williams, Sting und Helene Fischer, Moderator Thomas Gottschalk und Bundestrainer Joachim Löw erwartet. Einige Preisträger stehen schon fest....