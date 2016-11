Bambi-Gala: Robbie Williams kommt in Schwarz-Weiß

Berlin Er kam mit Fliege und einem schwarz-weiß gemusterten Jackett: Robbie Williams hat bereits vor der Bambi-Verleihung am Abend in Berlin einige Fans in Aufregung versetzt. Der britische Popstar soll in der Show mit einer Trophäe in der Kategorie Musik International ausgezeichnet werden. Zu der Gala am Potsdamer Platz hatten sich viele Prominente angekündigt, darunter Musikstars wie Sting und Helene Fischer, Moderator Thomas Gottschalk und Fußball-Bundestrainer Joachim Löw. In der Kategorie Sport ist Tennis-Star Angelique Kerber ein Bambi sicher.

