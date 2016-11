1 / 36

Diese Stars feiern bei Bambi-Verleihung

Goldene Rehe und viele Promis: In Berlin werden am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr die Bambi-Trophäen verliehen. Mit dabei: Der britische Popstar Robbie Williams, der auf dem roten Teppich am Potsdamer Platz die Fans begrüßte.

Foto: dpa