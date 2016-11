Trump macht chinesischen Goldfasan berühmt Der Goldfasan (Chrysolophus pictus) ist eine Hühnervogelart aus der Familie der Fasanenartigen. Der Hahn dieser Art gehört mit seiner goldgelben Haube zu den farbenprächtigsten Fasanen. In diesem Safari Park an der Ostküste Chinas leben rund 50 davon. Seit einigen Tagen erfreuen sie sich eines besonderen Interesses. Ein chinesischer Journalist hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Erscheinungsbild des designierten US-Präsidenten Donald Trump festgestellt. Der Tierpfleger Gao Hongqiang. "Wir haben Fotos von Trump aus dem Netz mit den Fasanen verglichen. Nicht nur die Frisuren ist gleich, auch der Ausdruck der Augen ist ziemlich ähnlich. Der Blick ist sehr wachsam, ähnlich wie bei Trump." Auch die Besucher des Safari Parks sehen viele Ähnlichkeiten. "Früher habe ich nie verstanden, warum Europäer so heiß auf blondes Haar sind. Jetzt, nachdem ich das gesehen habe, finde ich schimmerndes Haar toll. Wie bei Trump, der so energisch ist und mit seinen 70 noch für das Präsidentenamt kandidiert hat." "Ich habe mich gefragt, ob der Goldfasan Trumps Friseure inspiriert hat. Und ob der Goldfasan in Zukunft eher Trumpfasan heißen müsste." Was Trump oder seine Friseure über den Vergleich denken, war zunächst unklar. Sie haben sich dazu bisher nicht geäußert.