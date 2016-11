Prüfungsstress in Südkorea Umarmungen, gute Wünsche und Anfeuerungsrufe vor einer wichtigen Prüfung. In Südkorea stand am Donnerstag der Aufnahmetest für die Universitäten auf dem Programm. Mehr als 600.000 junge Südkoreaner sind dabei. Und hoffen auf gute Resultate. Denn wer bei dem Test gut abschneidet, darf auch auf eine gute Universität gehen. Und wer das geschafft hat, hat später Chanchen auf einen guten Job. "Ich werde nicht nervös werden und genauso hart arbeiten, wie ich gelernt habe." Acht Stunden lang müssen die Prüflinge Multiple-Choice-Aufgaben lösen, die meisten haben sich seit Monaten auf diesen Tag vorbereitet. Der Test beinhaltet Koreanisch, Mathematik, Englisch, Naturwissenschaften und eine weitere Fremdsprache. Während der Prüfungen steht praktisch das ganze Land Kopf. Flugzeuge landen und starten zu bestimmten Zeiten nicht und auch Büroangestellte sind angehalten, später mit der Arbeit zu beginnen. Damit die Straßen nicht zu voll sind und alle Schüler rechtzeitig in den Prüfungsraum kommen. Während ihre Kinder im Klassenraum schwitzten, beteten viele Eltern für ihren Erfolg. Der Beistand der Götter kann schließlich nicht schaden. "Meine Mutter hat damals auch für mich gebetet. Deshalb bin ich hierher gekommen. Genauso wie meine Mutter. Um bei Budda für meinen Sohn zu beten. Damit mein Kind eine gute Prüfung macht." Daran, dass der ganze Stress wirklich gut ist, gibt es einige Zweifel. Einer Umfrage der südkoreanischen Regierung zufolge sind die Schüler in dem Land im Vergleich von 30 Industrienationen die unglücklichsten.