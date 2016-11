Viele Verletzte bei Anschlag auf Polizei in Kolumbien Es war eine gewaltige Explosion, die die Stadt Cucuta im Nordosten von Kolumbien am Mittwoch erschüttert hat. Der Sprengsatz detonierte den Angaben zufolge neben einem Bus mit Polizisten. 17 von ihnen wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Behörden vermuten Rebellen der Nationalen Befreiungsarmee (ELN) hinter dem Anschlag. Die Gruppe soll in der Region im Drogenhandel und in der organisierten Kriminalität aktiv sein. Sollte sich bestätigen, dass die Rebellengruppe hinter dem Anschlag steht, könnte dies einen Rückschlag für den Friedensprozess in dem Land bedeuten. Die Gespräche zwischen der Regierung und der ELN laufen seit 2014, immer wieder hatte es Rückschläge gegeben. Zuletzt hatten sich die kolumbianische Regierung und die Rebellengruppe Farc nach der Ablehnung des ursprünglichen Friedensvertrages durch die Bevölkerung auf Änderungen geeinigt. Unklar ist noch, ob die Bürger erneut darüber abstimmen sollen.