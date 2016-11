Vulkan Sabancaya wieder aktiv Der Vulkan Sabancaya in den Anden von Peru ist weiter aktiv. Am Mittwoch brach er erneut aus, eine riesige Aschewolke stieg in den Himmel auf. Zuvor soll es am Vulkan mehrere kleine Explosionen gegeben haben. Erst am vergangenen Freitag war der Vulkan ausgebrochen. Eine bis zu 3000 Meter hohe Aschewolke hatte sich über dem Colca-Tal ausgebreitet. Im Umkreis des Vulkans leben Tausende Mensche, einige von ihnen mussten ihre Häuser verlassen. Die Asche legt sich auf die Straßen und Gebäude und belastet die Atemluft. Der rund 6000 Meter hohe Sabancaya, was übersetzt Feuerzunge bedeutet, ist der am stärksten aktive Vulkan in Peru.