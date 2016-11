Familienministerin Schwesig stellt Studie zur Demenz-Versorgung vor

Greifswald (dpa) – Rund 1,6 Millionen Menschen leiden in Deutschland an Demenz. Forscher des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen haben seit 2012 neue Versorgungskonzepte erdacht und erproben lassen, um Menschen mit Demenz besser zu versorgen. 130 Hausarztpraxen und mehr als 600 Patienten aus Mecklenburg-Vorpommern beteiligten sich an der sogenannten DelpHi-MV-Studie. Ergebnisse stellt Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig heute vor. Kern des Versorgungsmodells sind geschulte Pflegekräfte, die die Patienten aufsuchen, Probleme und Bedürfnisse erfassen und analysieren.

