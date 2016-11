Fünf Tote bei Feuer in Limas "Larcomar" nahe Hotel des APEC-Gipfels

Lima In einer weltweit bekannten, auf eine Klippe über dem Pazfik gebauten Einkaufsmeile der peruanischen Hauptstadt Lima sind bei einem Brand mindestens fünf Menschen getötet worden. Das teilte der Polizeichef Limas mit. Das auf mehreren Ebenen in die Erde gebaute Zentrum "Larcomar" ist auch bei Touristen wegen der grandiosen Ausblicke auf Küste und Meer beliebt. Sieben Menschen werden noch vermisst. Der starke Rauch hüllte auch das gegenüberliegende Marriott-Hotel ein, in dem von Freitag an US-Präsident Barack Obama logieren soll, der zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft nach Lima reist.

