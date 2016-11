Urteil zu Asylantrag des US-Deserteurs André Shepherd vertagt

Der desertierte US-Soldat André Shepherd hofft trotz eines für ihn ungünstigen Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) weiter auf Asyl in Deutschland. „Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass ich recht habe“, sagte Shepherd am Mittwoch in München kurz vor dem Beginn der Verhandlung am...