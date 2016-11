Bob Dylan holt Nobelpreis wohl nicht in Schweden ab

Literaturnobelpreisträger Bob Dylan kommt im Dezember nicht zur Preisverleihung nach Stockholm. Der US-Rocksänger habe am Dienstag per Brief abgesagt, teilte die Schwedische Akademie am Mittwoch mit. „Er wünschte, er könnte den Preis persönlich entgegennehmen, aber andere Verpflichtungen machen das...