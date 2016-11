Wie sich das Netz über Röttgens Merkel-Aussage lustig macht

Christiane Amanpour war ganz aufgeregt. So sehr, dass die CNN-Chefkorrespondentin die große Neuigkeit gleich per Twitter in die Welt schickte: „Merkel will zum vierten Mal für das deutsche Kanzleramt kandidieren, sagt CDU-Politiker Norbert Röttgen.“ Hierzulande fragt man sich allerdings: Woher hat...