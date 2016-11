Autocrash wirbt für neue Show Einen ausgefallenen Werbeträger können Passanten derzeit unter anderem auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles bestaunen: Ein Hybrid-Modell eines asiatischen Herstellers hat sich dort vermeintlich tief in die Erde gebohrt. Statement und Werbung zugleich - für die neue Autoshow des britischen Skandal-Moderators Jeremy Clarkson. "The Grand Tour" heißt die ab Freitag auf dem Bezahlsender "Amazon Prime" laufende Nachfolge-Show der Kultsendung "Top Gear". Mit den Co-Moderatoren Richard Hammond und James May wiedervereint soll das Format dabei in wechselnden Ländern weltweit aufgezeichnet werden. Auch in Berlin und London werben derzeit gecrashte Spritsparer für die "Grand Tour".