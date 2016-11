Feuer auf Raffinerie Bei einem Brand auf einer Raffinerie-Anlage im US-Bundesstaat Kalifornien konnten die Flammen am Dienstag nur mit Mühe unter Kontrolle gebracht werden. Dutzende Einsatzkräfte der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten in der Stadt Torrance, südlich von L.A. beteiligt. Immer wieder loderten die Flammen in dem Geflecht aus Leitungen auf. Drei Angestellte sollen ärztlich untersucht worden sein, Berichte über Verletzte lagen allerdings nicht vor. Der Vorfall ist der jüngste einer ganzen Reihe von Zwischenfällen, die sich auf der Raffinerie ereignet haben.