Misshandlungen in Höxter: Streit um Gutachten

Paderborn In einem Haus in Höxter soll ein Ex-Paar Frauen schwer misshandelt haben. Zwei der Opfer überlebten das Martyrium nicht. Im Prozess gegen das mutmaßliche Täterduo will die Angeklagte Rede und Antwort stehen. Vieles, was die Ermittler zu wissen glauben, stammt von ihr.