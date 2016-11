Angeblich tote Ratte in Kleid eingenäht: Modekette verklagt

New York Weil sie eine eingenähte tote Ratte in einem Kleid entdeckt haben will, verklagt eine Frau die spanische Modekette Zara. "Der Vorwurf ist uns bekannt und wir untersuchen die Sache", sagte ein Sprecher der Modefirma der dpa. Eine 24 Jahre alte Frau aus New York hatte das Kleid im Juli gekauft und kurz darauf angeblich die in einem Saum eingenähte tote Ratte entdeckt. Bei einem Gericht in Manhattan reichte die Frau daraufhin US-Medien zufolge Klage ein und fordert Schadenersatz.

