Neues Kontrollsystem am Flughafen Köln/Bonn Am Flughafen Köln/Bonn wird in wenigen Tagen ein neues Kontrollsystem namens "Easy Security" getestet. Mit neuen Technologien wie dem Körperscanner soll es den Flugverkehr sicherer machen. Vor allem aber wollen die Erfinder die Kontrolle effizienter gestalten. Zum ersten Mal sollen schnellere Passagiere langsamere überholen können. Jeder Fluggast soll die Sicherheitskontrolle dann in seinem eigenen Tempo durchlaufen, und zwar ohne andere Passagiere zu behindern oder selbst warten zu werden. So soll die Kontrolle für Passagiere und die Sicherheitskräfte angenehmer und stressfreier werden. Initiiert wurde das Pilotprojekt vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft und dem Bundesinnenministerium. Wenn es bewährt könnten in Zukunft auch die anderen Flughäfen in Deutschland auf das neue Kontrollsystem umgestellt werden.