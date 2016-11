US-Zeitschrift kürt Dwayne Johnson zum "Sexiest Man Alive"

New York Der US-Schauspieler Dwayne Johnson ist nach Ansicht des US-Magazins "People" der "Sexiest Man Alive". Die Zeitschrift kürte Johnson, der unter dem Namen "The Rock" auch als Wrestler arbeitet, zum diesjährigen Mann mit dem größten Sex-Appeal. Johnson sei nicht nur durchtrainiert, sondern auch lieb und klug, begründete die Zeitschrift die Auswahl. "Das ist großartig", wurde der zweifache Vater, der unter anderem in der Erfolgskinoserie "Fast & Furious" mitspielt, zitiert. Jetzt habe er alles erreicht.

