Ungesichert in 13 Metern Höhe Am Berliner Tempodrom gab es am Dienstag ein besonderes Kunststück zu bestaunen. Hochseilartist Freddy Nock balancierte in 13 Metern Höhe über ein Drahtseil, ein kleiner Vorgeschmack auf die Vorstellungen im Zirkus Roncalli, der bald in der Hauptstadt gastieren wird. Die Werbeaktion dafür absolviert Nock ohne Sicherung, Angst hat der fünffache Familienvater dabei nicht: O-TON FREDDY NOCK, HOCHSEILARTIST: "Das ist so eine Routine. Das ist meine Shownummer, die ich eigentlich immer präsentiere. Die ist in mir drin. Aber wenn natürlich so ein Weltrekord bevorsteht, wo über 1000 Meter ein Seillauf gespannt wird, da ist es schon ein bisschen anders. Da sind wir bis drei Stunden auf dem Seil, da hat man eine Stange, die ist 35 Kilo, da sind die Schwingungen dabei. Das ist ein ganz anderes Laufen dann. Also da muss man schon gut vorbereitet sein." Doch auch wenn er einmal ausrutsche habe er Tricks, erzählt Nock. Wer sich davon überzeugen möchte kann das tun. Die Weihnachtsvorstellungen im Zirkus Roncalli beginnen am 16. Dezember.