Freyung In einem Plastiksack hat eine Frau in Bayern die Leiche ihrer Tochter gefunden. Die 20-Jährige aus Freyung in der Nähe von Passau wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Dringend tatverdächtig ist der Lebensgefährte der jungen Frau. Wo sich der 22-Jährige im Moment aufhält, ist unbekannt. Die Polizei geht davon aus, dass sich der gemeinsame, eineinhalb Jahre alte Junge des Paares in den Händen des Flüchtigen befindet.

