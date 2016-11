1 / 17

Supermond – Weltweites Himmelsspektakel

Der Mond kommt der Erde derzeit so nah wie selten. Dadurch wirkt er besonders groß. Die echte Vollmondphase begann am Montag exakt um 14.52 Uhr. Nur drei Stunden zuvor kam der Trabant mit nur 356.509 Kilometern Distanz in extreme Erdnähe. Am Monatgabend war der Vollmond dann über Portugal zu sehen.

Foto: dpa