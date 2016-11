Mutter findet Leiche der 20-jährigen Tochter in Plastiksack

In einem Plastiksack hat eine Frau in Bayern die Leiche ihrer Tochter gefunden. Die 20-Jährige wurde nach Angaben der Polizei Opfer eines Gewaltverbrechens. Dringend tatverdächtig sei der Lebensgefährte der jungen Frau, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Wo sich der 22-Jährige derzeit aufhält,...