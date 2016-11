Udo Lindenberg bekommt einen Bambi

Berlin Udo Lindenberg bekommt in diesem Jahr den Bambi in der Kategorie "Musik National". Das Besondere: Lindenberg wurde bereits 2010 für sein Lebenswerk ausgezeichnet - jetzt legt die Bambi-Jury noch einmal nach, wie Hubert Burda Media mitteilte. Der Rocker nimmt das goldene Rehkitz am Donnerstag in Berlin entgegen. Lindenberg habe mit seinem Album "Stärker als die Zeit" seinen Status als einer der größten Musiker Deutschlands gefestigt, heißt es in der Begründung der Jury.

