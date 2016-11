Bei Flucht vor Polizeikontrolle fährt Autofahrer gegen Baum

Klein Trebbow Ein Autofahrer ist in der vergangenen Nacht bei einer Polizeikontrolle in Schwerin geflohen und wenig später tödlich verunglückt. Der 31-Jährige ignorierte die Haltesignale der Beamten und beschleunigte den Wagen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten verfolgten den Mann demnach im Auto, verloren ihn aus den Augen und fanden ihn kurz darauf im Nachbarort Klein Trebbow tot in seinem Wagen am Straßenrand. Der 31-Jährige war frontal gegen einen Baum geprallt.

