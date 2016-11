Frühstart in die Skisaison - Lifte erstmals in Betrieb

Feldberg In den ersten Wintersportgebieten Deutschlands hat die Skisaison begonnen. Auf dem höchsten Berg des deutschen Mittelgebirges, dem Feldberg im Schwarzwald, starteten heute die ersten vier Lifte. Rund um den 1493 Meter hohen Gipfel lagen zum Saissonstart knapp 40 Zentimeter Schnee. Die Wintersportsaison am Feldberg hat damit nach Angaben der Liftbetreiber knapp drei Wochen früher als im vergangenen Jahr begonnen. Auch im Allgäu und im Sauerland sind heute erste Skilifte in Betrieb gegangen.