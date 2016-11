Vogelgrippe auch bei Hausgeflügel

Kiel Nach einem ersten Vogelgrippe-Ausbruch auf einem deutschen Geflügelhof und mehr H5N8-Nachweisen bei Wildvögeln weiten die Bundesländer massiv die Stallpflicht-Zonen aus. Auch bisher nicht betroffene Bundesländer wie Sachsen und Brandenburg entschieden, dass in bestimmten Gebieten Geflügel im Stall oder in anderen abgedeckten Gehegen bleiben muss. Gestern war ein erster H5N8-Ausbruch auf einem deutschen Geflügelhof während der aktuellen Epidemie bestätigt worden. Betroffen war ein Putenhof in Lübeck-Ivendorf mit insgesamt rund 100 Tieren. Der Erreger ist für Menschen ungefährlich.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder