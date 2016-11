Robert Redford hört als Schauspieler auf

Los Angeles Hollywood-Star Robert Redford will als Schauspieler nach seinen nächsten beiden Filmen einen Schlussstrich ziehen. Nach Ende der Dreharbeiten wollte er nur noch als Regisseur hinter der Kamera stehen, erzählt der Oscar-Preisträger in einem Interview. Mit Jane Fonda will Redford noch den Film "Our Souls at Night" drehen, eine Liebesgeschichte für ältere Menschen, sagt der Star. "Old Man with a Gun" sei das weitere Projekt mit Casey Affleck und Sissy Spacek.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder