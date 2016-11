Facebook-Fehler erklärt Zuckerberg und andere für tot

Menlo Park Facebook hat durch einen Fehler Gründer Mark Zuckerberg und viele andere Nutzer kurzzeitig für tot erklärt. In ihre Profile beim weltgrößten Online-Netzwerk wurde am späten Abend die für solche Fälle vorgesehene Gedenk-Nachricht an Freunde eingeblendet. "Das war ein schrecklicher Fehler, den wir nun behoben haben", erklärte Facebook unter anderem dem Technologieblog "The Verge" und entschuldigte sich. Man habe sich beeilt, das Problem so schnell wie möglich zu korrigieren. Es blieb unklar, wie viele der weltweit rund 1,8 Milliarden Nutzer betroffen waren.

