Jecken starten in die närrische Zeit

Köln/Düsseldorf/Mainz Elf Uhr elf am elften Elften: Es ist wieder Karneval, Fastnacht und Fasching. Dem schlechten Wetter und allen weltpolitischen Krisen zum Trotz - Karnevalsmusik dringt auch aus Arztwartezimmern. Wie man in Düsseldorf so schön sagt: "Uns kritt nix klein."

Pünktlich um 11 Uhr 11 hat am Freitag in den Karnevalshochburgen die närrische Zeit begonnen. Nach einer neunmonatigen Durststrecke stießen die Jecken am Freitag bei nasskaltem Wetter auf die fünfte Jahreszeit an.

Beliebte Kostüme waren Monster, Superhelden und bunte Clowns - auch Einhörner, eines der trendigen Fabelwesen des Jahres, wurden gesichtet.

In Düsseldorf erwachte der Traditionsschelm Hoppeditz. Hier heißt der Karnevalsslogan dieses Mal: "Uns kritt (kriegt) nix klein - Narrenfreiheit, die muss sein." In Köln wurde die neue Session sogar zwei Minuten zu früh eingeläutet. Mehrere Zehntausend Menschen feierten dort auf den Plätzen der Altstadt. Sogar im Wartezimmer einer innerstädtischen Zahnarztpraxis wurde unaufhörlich Karnevalsmusik gespielt, wie ein Patient berichtete.

In Mainz trotzten die Narren am Fastnachtsbrunnen mit Schunkeln und Tanzen dem eisigen Nieselregen. Weder Horror-Clowns noch Trump-Masken waren zu sehen. In Köln posierte dagegen ein Jeck in recht überzeugender Trump-Verkleidung mit blonder Perücke und Wahlkampf-Badge vor dem Dom.

Der Düsseldorfer Karnevalswagenbauer Jacques Tilly bezeichnete US-Wahlsieger Donald Trump als "Göttergeschenk für Karikaturisten". Allerdings fügte er hinzu: "Ich glaube, man wäre ziemlich verantwortungslos, wenn man sich darüber freuen würde." Er sehe Trump als Teil einer weltweiten Rückkehr des autoritären Denkens. Ohne Zweifel werde der künftige US-Präsident überall im Karneval eine wichtige Rolle spielen, sagte Tilly in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Die heiße Phase des Karnevals beziehungsweise des Faschings beziehungsweise der Fastnacht beginnt mit den großen Sitzungen im Januar und findet ihren Höhepunkt traditionell mit den Rosenmontagsumzügen. Die Session dauert diesmal bis zum 1. März, dann ist Aschermittwoch und bekanntlich alles vorbei.