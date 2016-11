Drei Tote bei Unfall mit Rettungsfahrzeug im Emsland

Langen Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen im Emsland sind drei Menschen ums Leben gekommen worden. Das Fahrzeug kam nach Angaben der Polizei am Morgen aus unbekannten Gründen in einer Kurve von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Noch am Unfallort starben der 21-jährige Fahrer, sein 33-jähriger Begleiter und ein 59 Jahre alter Patient. Die Frau des Patienten war dem Wagen gefolgt. Sie musste an der Unfallstelle von Seelsorgern behandelt werden.

