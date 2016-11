Vogelgrippe breitet sich in Europa aus

Konstanz Eine gefährliche Variante der Vogelgrippe breitet sich in Deutschland und anderen europäischen Ländern aus. Nach Schleswig-Holstein wurden auch aus der Region Bodensee in Baden-Württemberg, der Schweiz und Österreich tote Wildvögel gemeldet. Dort sei ebenfalls der Erreger vom Typ H5N8 nachgewiesen worden, teilte das baden-württembergische Agrarministerium mit. In der betroffen Region im Südwesten wird es daher eine Stallpflicht für Geflügelbetriebe geben.