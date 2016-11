Zahl der Todesopfer bei Londoner Straßenbahnunglück steigt auf sieben

London Mindestens sieben Menschen sind bei einem Straßenbahnunglück in London ums Leben gekommen. Das teilte die britische Verkehrspolizei mit. Nach der Entgleisung des Zuges am frühen Morgen wurden zudem 51 Menschen mit teilweise schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, wie der Londoner Rettungsdienst mitteilte. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst nicht bekannt. Ein Mann wurde in Zusammenhang mit dem Unglück wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung festgenommen, teilte die Polizei mit. Medienberichten zufolge soll es sich um den Zugführer handeln.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder