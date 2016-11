Schlag gegen organisierte Kriminalität - Bundesweite Rocker-Razzia

Wiesbaden Bei einer groß angelegten Razzia im Rockermilieu sind in Hessen und dem Saarland sieben Verdächtige festgenommen worden. Die bundesweite Aktion richtete sich gegen die Osmanen Germania, die als türkisch-nationalistisch gelten. Schwerpunkt war Hessen. Neben Speichermedien seien in den rund 50 durchsuchten Büros, Wohnungen und Gewerberäumen auch Schusswaffen, Munition, Drogen und Bargeld in Höhe von etwa 53 000 Euro sichergestellt worden. Auch in anderen Bundesländern gab es Razzien.

