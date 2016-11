Junge bleibt verschwunden - Haftbefehl gegen Mutter wird geprüft

Bad Salzungen Nach dem Verschwinden eines einjährigen Jungen in Bad Salzungen in Thüringen prüft die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen die Mutter. Eine Entscheidung könne aber derzeit noch nicht getroffen werden, hieß es. Die großangelegte Suche nach dem Jungen in der Werra wurde vorerst eingestellt. Seit Montag ist das Kind verschwunden. Ein Richter hatte angeordnet, die 35-jährige Mutter für mehrere Wochen in eine psychiatrische Klinik einzuweisen. Zuvor war sie vorläufig festgenommen worden. Die Ermittler schließen ein Tötungsdelikt nicht aus.

