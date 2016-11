Fünf Tote bei Straßenbahnunglück in London - Eine Person festgenommen

London Bei einem Straßenbahnunglück in London sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die britische Verkehrspolizei mit. Bei der Zugentgleisung im südlichen Stadtteil Croydon am frühen Morgen wurden zudem 50 Menschen verletzt. Weitere waren zunächst in zwei umgestürzten Waggons eingeschlossen, wie die Feuerwehr mitteilte. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst nicht bekannt. Eine Person wurde Polizeiangaben zufolge festgenommen. Medien berichteten, es handle sich dabei um den Zugführer. Eine Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.