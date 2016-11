Hohes Einschleppungsrisiko von Vogelgrippe für Nutzgeflügel

Greifswald-Riems Geflügelhaltern droht in weiteren Teilen Deutschlands die Stallpflicht. Nach dem Fund von am Vogelgrippe-Erreger verendeten Wildvögeln in Deutschland drängt das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit auf einen besseren Schutz von Nutzgeflügelbeständen. Aufgrund der aktuellen Verbreitung des H5N8-Erregers bei Wildvögeln sei von einem hohen Eintragsrisiko in Nutzgeflügelbestände auszugehen. Schleswig-Holstein hatte gestern die Stallpflicht verhängt. Dort war am Plöner See der Erreger aufgetaucht - ebenso wie auch am Bodensee.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder