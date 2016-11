„Simpsons“ sagten 2000 Präsidentschaft von Donald Trump voraus

Mit der Präsidentschaft von Donald Trump bewahrheitet sich ein Szenario, das die Zeichentrick-Serie „Simpsons“ bereits im Jahr 2000 vorhergesagt hatte. In der vor 16 Jahren ausgestrahlten Folge „Bart to the Future“ tritt Lisa Simpson ihr Amt als US-Präsidentin an. Ihr Vorgänger: Donald Trump.Die...