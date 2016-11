40 Verletzte bei Straßenbahn-Unfall in London

London In London sind bei einem Straßenbahn-Unfall 40 Menschen verletzt worden. Fünf Passagiere seien in zwei umgestürzten Wagen eingeschlossen, teilte die Feuerwehr mit. Die Behörden sprachen von einem "ernsten Zwischenfall". Zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am frühen Morgen im Stadtteil Croydon im Süden der britischen Hauptstadt. Wie es dazu kam, dass die beiden Waggons umstürzten, ist unklar. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.